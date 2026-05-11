Ana muhalefet partisi CHP, kendine bağlı belediyelerde ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla ilgili öz eleştiri yapmak yerine suçun üstünü kapatmak için yeni formüller üzerinde çalışıyor. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi, Adana'daki Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZETECİLERE ANLATTI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanan CHP'li belediye başkanlara sahip çıkan Çiftçi, partisinin iktidara gelmesi halinde muhalif partinin seçilmişlerine yönelik herhangi bir operasyon yapmayacaklarını söyledi.

'MİLLETVEKİLİ GİBİ OLSUN'

Dokunulmazlık önerisini gündeme getiren Çiftçi, şöyle konuştu: "Nasıl ki, milletvekilleri seçildiğinde kürsü ve yasama dokunulmazlığı var; belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlık getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz, 'Kimse yargılanmasın' demiyoruz. Adil ve şeffaf bir şekilde yargılanabiliriz."