Özbek tarihçi isyan etti: Bu, 20. yüzyılın en büyük yalanıdır

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:16

29 yıldır Ermeni Taşnakların Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu ve dünyanın diğer bölgelerindeki faaliyetlerini araştıran ve bunun üzerine 8 kitap, 4 belgesel ve çok sayıda makale yazan Özbek tarihçi, araştırmacı yazar Şöhret Barlas, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ermeni Taşnak çetelerinin dünyadaki faaliyetlerini araştırmak için başta Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere dünyanın bir ülkesindeki kütüphanelerde Ermeni iddialarıyla ilgili arşiv belgelerini incelediğini kaydeden Barlas, çalıştığı hiçbir kütüphane arşivlerinde Ermeni iddialarını doğrulayacak tek bir kanıta rastlamadığını aktardı.

Barlas, "Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları töhmet ve sahtekarlıktır, 20. yüzyılın en büyük yalanıdır. Bunun hiçbir dayanağı yoktur. Çalıştığım tüm arşivlerdeki belgeler, 24 Nisan 1915'te Ermenilerin öldürülmediğini göstermektedir. O tarihte sadece, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna arkadan vurmakla suçlanan Hınçak ve Taşnak terör örgütü aktivistlerinin tutuklanması için emir çıkarılmıştır." dedi.

- "ASILSIZ, HERHANGİ KANITI OLMAYAN VE TARİHİ BELGELERİNE DAYANMAYAN İDDİALARINIZDAN VAZGEÇİNİZ"

Barlas, Ermeni iddialarının Çanakkale Savaşı'nın dünya tarihindeki rolünü küçümsemek ve Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 olaylarından Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmak için ortaya atıldığını kaydederek, bu iddiaların hiçbir zaman tarafsız bilim insanlarınca desteklenmediğini vurguladı.

Ermenilerin, savundukları tezlerinde 1915 olaylarıyla ilgili kendi iddialarını kanıtlayamadığını ifade eden Barlas, bu iddiaları ortaya atan Ermenilere hitaben "Asılsız, herhangi kanıtı olmayan ve tarihi belgelerine dayanmayan iddialarınızdan vazgeçiniz" sözleriyle çağrıda bulundu.

-"ASLINDA, ERMENİLER FERGANA VADİSİ'NDE 35 BİN KİŞİYİ ÖLDÜREREK BİR KATLİAM YAPTI"

Barlas, Rusya'da Çarlık yönetiminin yıkılmasının ardından Orta Asya'daki Türk halklarınca 1917'de Hokand'da kurulan ilk demokratik devletlerden Türkistan Muhtariyeti'ni (Özerk Cumhuriyeti) yok etmek için Rus Bolşevikler tarafından Hazar Denizi üzerinden Fergana Vadisi'ne trenle 10 vagon dolusu Taşnak militanların getirildiğini kaydetti.

Ermeni Taşnak silahlı çetelerini, Türkistan Muhtariyeti'ni büyük bir tehlike olarak gören Rus Bolşeviklerin kullandığını belirten Barlas, "Taşnaklar tarafından Türkistan Muhtariyeti'ni yok etmek için 13 Şubat 1918'de başlayan ve 3 ay süren katliamda, Fergana Vadisi'ndeki 200'den fazla şehir ve yerleşim alanları yerle bir edildi, binlerce ev yakıp yıkıldı, çoğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 35 bini aşkın insan vahşilerce öldürüldü. Aslında, Ermeniler Fergana Vadisi'nde 35 bin kişiyi öldürerek bir katliam yaptı." diye konuştu.

Taşnakların Fergana Vadisi'nde akıl almaz vahşilikler yaptığını, bir hastane ve camiyi içindekilerle ateşe verdiğini, üç gün boyunca top mermilerinin yağdırılması sonucunda Hokand'ın tamamen yıkıldığını ve alevler içinde kaldığını belirten Barlas, yalnızca üç günde 10 binden fazla insanın öldürüldüğü Hokand'ın adeta "ölüler şehrine" dönüştüğünü dile getirdi. Barlas, tüm bu bilgilerin Özbekistan Ansiklopedisi'nde de yer aldığını aktardı.

Fergana'daki katliamın Anadolu'daki 1915 olaylarından sonra meydana gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Barlas, Ermeni Taşnakların Şubat 1918'de Hokand'da ve Mart 1918'de Azerbaycan'da yaptıkları katliamların aynı amaçla yapıldığını ve sanki 1915 olaylarıyla ilgili bir intikam alma niteliği taşıdığını vurguladı.

Barlas, ayrıca Ermeni Taşnak çetelerinin Fergana Vadisi'nde yaptıkları katliamla ilgili "Fergana'dan Karabağ'a Taşnaklar" kitabını kaleme aldığını anımsatarak, bir de Taşnakların Fergana'da yaptıkları katliamla ilgili bir belgeselin çekimlerine de başladıklarını söyledi.