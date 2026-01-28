İSTANBUL 14°C / 11°C
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

28 Ocak 2026 Çarşamba 22:02
ABONE OL

Ziyaret kapsamında, iki liderin başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek. Toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde ele alınacak ve bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Duran ayrıca, Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

