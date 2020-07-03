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Özbekistan ve Kırgızistan ile imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Özbekistan ve Kırgızistan ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 09:36 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 09:37
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Taşkent'de 26 Temmuz 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması hakkında karara göre, her iki devletin askeri eğitim kurumlarında sağlanan eğitime subay, astsubayların ve askeri öğrencilerin karşılıklı katılımı kabul edilecek.

Ankara'da 9 Nisan 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

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