Özbekistan'daki cinayette İstanbul'da tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Suçları Bürosunca, Özbekistan yetkililerince bir Türk vatandaşının cesedinin yarı gömülü halde bulunduğunun bildirilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadeleri alındı.

Maktulü bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şüphelilerden S.T, tutuklanması, H.B, H.H. ve M.Ç. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, S.T'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına diğer şüphelilerin ise "suç delilerini yok etmek" suçundan adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına hükmetti.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Özbekistan'ın Buhara ili Candar kasabasında ormanlık alanda bıçaklanmış halde cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin kimliği belirlenen zanlının Türkiye ile bağlantısı çıkması üzerine çalışma yapılmıştı.

Şüpheli S.T'nin kiralık araçla Özbekistan'da cesedin bulunduğu adresten geçiş yaptığı, ardından hava yoluyla İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, kiralık araç da Özbekistan'daki bir otoparkta terk edilmiş halde bulunmuştu.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, şüpheli S.T'nin bir süre önce 2 arkadaşıyla Özbekistan'a gittiğini, daha sonra birlikte restoran açacağı Kadir Tunç'un (49) da Buhara'da onlara katıldığı anlaşılmıştı.

- CESET KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN KİŞİYE AİT ÇIKTI

Özbekistan'da bulunan cesedin yapılan DNA incelemesinde, geçen haziranda hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir Tunç'a ait olduğu belirlenmişti.

Bunun üzerine ekipler, S.T. ile Özbekistan'a gittiği 2 arkadaşının yanı sıra 1 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden S.T. ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etmişti.