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Güncel

Özbekistan'dan 100 yaralı Filistinli çocuk ve kadın için vefa örneği

Özbekistan makamları, yaralı çocuk ve kadınlar ile refakatçilerinden oluşan yaklaşık 100 Filistinliyi tedavi etmek üzere Taşkent'e getirdi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Özbekistan'dan 100 yaralı Filistinli çocuk ve kadın için vefa örneği
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Özbekistan Kahire Büyükelçisi Mansurbek Kiliçev, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatı üzerine, aralarında yaralı çocuk ve kadınlar ile refakatçilerinin bulunduğu 100'e yakın Filistinliyi tedavi için Taşkent'e getirdiğini bildirdi.

Kiliçev, Özbekistan Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda getirilen yaralı ve hasta Filistinlilerin rehabilitasyon merkezlerine ve hastanelere yerleştirildiğini, ülkede bulundukları müddetçe konaklama ve gıda gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, çocukların ise okula gitmelerine olanak sağlanacağını kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kasım ayında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, kadim ve zengin bir tarihe sahip Filistin halkının, 1967'deki sınırları temel alan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu belirterek bu bağlamda Suudi Arabistan'ın başlattığı İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak'ın faaliyetlerini tam olarak desteklediklerini bildirmişti.

Mirziyoyev, ayrıca Filistin ve Lübnan topraklarında benzeri görülmemiş bu insani krizi önlemek için yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşların yardımlarının daha da artırılması gerektiğini belirterek "Savaşta yaralanan Filistinli kadın ve çocukları Özbekistan'daki hastanelerde tedavi etmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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