Özcan Deniz'den yeni reklam anlaşması

Yarım asırlık ustalığının ileri teknolojiyle birleştiği yataklarıyla, bulunduğu her eve zenginlik katan İDAŞ, marka yüzü olarak Özcan Deniz ile işbirliği yaptı. Deniz, yeni dönemde İDAŞ’ın en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacak.

Kalitesini ispatlamış ve köklü bir markanın yüzü olduğu için duyduğu heyecanı dile getiren Özcan Deniz, “İDAŞ, nesillerdir tercih edilen bir marka. Böylesine güvenilir, köklü, aynı zamanda dinamik bir aileye katılmak benim için büyük bir mutluluk. Önümüzdeki dönemde, bu büyük markayı temsil etmekten büyük keyif alacağım” dedi.

Özcan Deniz ile işbirliğinden duydukları heyecanı dile getiren İDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bozkurt Şişman, ünlü isim ile yollarının kesişme öyküsünü paylaştı. İDAŞ’ın 50 yılı aşkın tecrübesiyle, Türkiye’de tüketicilerin hem evinde hem de kalbinde yer aldığını belirten Şişman: “Kaliteli materyal kullanımının bir gelenek olduğu, yıllardır yüksek müşteri memnuniyeti olan İDAŞ, sağlamlık ve güven ile eş anlama geliyor. Her zaman, daha iyisini ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu nedenle, ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Biz de bu yoğun ilgiyle beraber, ürünlerimizi, İDAŞ markası gibi güvenilir ve herkes tarafından sevilen bir isimle işbirliği yaparak, tüketicilerimize duyurmak istedik” dedi.