Özdağ yeni ortaklarını kızdıracak: Oy vermezse vermesinler umurumda değil

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını gerçekleştiremeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tura kaldı. İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'milliyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti. Bu doğrultuda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ittifaka dahil eden Kılıçdaroğlu, 'kayyum' ve 'terörle mücadele' vaatleri konusunda HDP'lileri kızdırdı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ORTAKLARINI KIZDIRACAK ÇIKIŞ: HDP İKİNCİ TURDA BİZE OY VERMEZSE VERMESİN UMURUMDA DEĞİLLER

Terör örgütü PKK'nın ortağı olduğu Yedili Masa'ya dahil olan Ümit Özdağ, HDP'nin 'kayyum' kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamaya sert göndermelerde bulundu.

CHP'nin meşru gördüğü HDP'yi 'Türkiye'ye düşman' olarak niteleyen Özdağ, "Oy vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil." diye konuştu.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'ÖZDAĞ' AYARI

HDP, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı ve 'kayyum' uygulamasını sürdüreceğini belirttiği protokole ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.