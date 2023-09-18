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Özdağ'dan yeni provokasyon: Müslüman mühendisleri hedef aldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tüm dünyada başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli savunma sanayii projelerinde çalışan mühendisleri hedef aldı. Özdağ, 'Türkiye'de yetişmiş insan gücümüz yurt dışına gidiyor. Ve onların yerine mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde 'dini bütün' insanlar alınıyor. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım. İnancın senin Allah ile aranda olan şey.' dedi.

18 Eylül 2023 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
Özdağ'dan yeni provokasyon: Müslüman mühendisleri hedef aldı
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Sosyal medyadan yaptığı dezenformasyonlarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu sefer yerli ve milli savunma sanayi projelerinde çalışan Türk mühendisleri hedef aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dünyanın gıpta ile baktığı, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltan ve yurtdışındaki fuarlarda gövde gösterisi yapan yerli ve milli savunma sanayii hazımsızlığına bir yenisi daha eklendi.

Daha önceleri BAYKAR'ı hedef göstererek asılsız iddiaları gündeme getiren Özdağ, bu kez de Türk mühendislerini hedef aldı.

"KALİTE DÜŞÜRÜLÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Özdağ, "Türkiye'de yapılan ne? Türkiye'de yapılan şu anda 20 seneden beri var olan iyilerin kalitesinin düşürülmesi. Savunma sanayii alanında Türkiye yıllar içinde çok iyi şirketler üretti. Şimdi buradaki yetişmiş insan gücümüz Türkiye dışına gidiyor. Ve onların yerine açık söyleyeyim, mühendislik bilgisi vasatın altında, ama tırnak içinde "dini bütün" insanlar alınıyor. Ben bunların dininin bütün olduğunu da düşünmüyorum ayrıca." dedi.

"İNANCIN SENİNLE ALLAH ARASINDA"

Özdağ tepki çeken açıklamalarına şöyle devam etti: "Çünkü bir insan neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmeli. Eğer senden roket sistemleri yapman isteniyorsa senin çok iyi bir mühendis olman lazım. İnancın senin Allah ile aranda olan şey. 'Ben çok iyi bir Müslümanım, onun için roket yapmalıyım...' İyi bir mühendissen roket yaparsın, iyi bir Müslümansan yapamazsın. Zihniyet böyle olduğu için, Müslümanlıkta başkasının hakkını yemek, kul hakkını yemek bu kavramla ifade edelim. Ve sürekli kaybediyoruz."

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