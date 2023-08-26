Özdağ'dan yerel seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na rest: Onlar aday gösterilirse destek vermeyiz

Yerel seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyon bir türlü toplanamıyor. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun destek için bakanlıklar teklif ettiği Ümit Özdağ yerel seçimde ittifak şartlarını açıkladı. Özdağ, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in aday gösterilmesi durumunda destek vermeyeceklerini ifade ederken ittifakta yer alan HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin de üstünü çizdi.

14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu bu sonuç sonrasında Zafer Partisi'ne yanaşarak Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yapmış ve çok sayıda bakanlık sözü vermişti.

3 BAKANLIĞI ÖZDAĞ'A TEKLİF ETTİ

Özdağ seçimlerden sonra yaptığı açıklamada "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullanmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlaşmayı çok dillendirmemesi konusunda kendisini uyardığını ima etmişti.

KILIÇDAROĞLU PROTOKOLÜ İTİRAF ETTİ

Kılıçdaroğlu ise yapılan anlaşmaya ilişkin gelen soru üzerine "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı." açıklamasıyla durumu adeta itiraf etti.

NAMUS KAVGASI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun haberi olmadan böyle bir protokole imza atması ittifak ortaklarını kızdırırken konuya ilişkin sert tepkiler geldi.

Diğer yandan Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nun protokol hakkında sürekli olarak "namusa teslim edilen protokol" kavramından rahatsız olarak Bay Kemal'e tepki gösterdi.

NEYİ GİZLİYORUZ?

Özdağ bu ifadeyi garipsediğini ifade ederken "Kemal Bey seçimleri kazansaydı ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Yani neyi gizliyoruz? Ben namuslu bir adamım Kemal Bey." dedi.

"HERKES DÖNSÜN KENDİ NAMUSUNA BAKSIN"

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Biz CHP ile utanılacak bir şey yapmadık, CHP utanıyorsa o Kemal Bey'in sorunu." dedi. Özdağ ayrıca "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN CHP'YE NET MESAJ

İki isim arasında bu gerginlik yaşanırken yaklaşan yerel seçimler öncesi katıldığı Halk TV canlı yayında CHP'ye mesajlar gönderen Ümit Özdağ çok sayıda ismin üzerini çizdiklerini ifade etti.

İMAMOĞLU VE SOYER ÇATLAĞI

İzmir'de Tunç Soyer'i, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceklerini açıklayan Özdağ, "HDP, HÜDA Par, DEVA, Gelecek, Demokrat partinin içinde olduğu bir ittifakı desteklemeyiz." ifadeleriyle koalisyondan kopuş mesajı verdi.