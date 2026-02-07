İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Özdemir Bayraktar belgeseli yayında: İyi ki pes etmedi

Milli insansız hava araçlarının geliştirilme sürecinde öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgesel izleyiciyle buluştu. Belgeselde çarpıcı detaylar yer alırken, her türlü engellemeye rağmen yolundan dönmeyen rağmen Özdemir Bayraktar'ın kararlılığına vurgu yapıldı. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 'İyi ki pes etmemiş. Bürokraside çektikleri belki ciltler dolusu kitap yazılır.' ifadelerini kullandı.

7 Şubat 2026 Cumartesi 13:48
Türkiye'nin milli insansız hava aracı (İHA) çalışmalarına öncülük eden merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve İHA geliştirme sürecini anlatan belgesel yayınlandı.

Belgeselde, Bayraktar'ın hem mühendislik mücadelesi hem de yaşadığı zorlu sağlık süreci yakın çalışma arkadaşları ve ailesinin anlatımıyla ele alındı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHA çalışmalarının ilk dönemlerinde babasının zaman zaman moral olarak zorlandığını ancak karşılaştığı engelleri aşmayı başardığını belirtti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, Özdemir Bayraktar'ın İHA çalışmalarında karşılaştığı engeller hakkında, "İyi ki pes etmemiş. Bürokraside çektikleri belki ciltler dolusu kitap yazılır." ifadelerini kullandı.

TPAO eski Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Özdemir Bayraktar'ın klasik yöntemlerin dışına çıkan yaklaşımıyla öne çıktığını ifade ederek, geliştirdiği projelerde her zaman daha etkili yollar aradığını söyledi.

Belgeselde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın anlatımıyla 2009 yılında yaşanan sağlık sürecine de yer verildi. Çanakkale açıklarında bir yelkenli gezisi sırasında aort damarı yırtılan Özdemir Bayraktar'ın durumunun fark edilmesinin ardından helikopterle İstanbul'a sevk edildiği aktarıldı.

Gezinin detaylarını paylaşan eski okul arkadaşı Cemal Uzunovalı da Bayraktar'ın Asos açıklarında göğüs ağrısı şikayeti yaşadığını ve yapılan ölçümlerin ardından durumun ciddiyetinin anlaşıldığını dile getirdi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Selçuk Bayraktar, İstanbul'a ulaştırıldığında babasının nabzının kritik seviyeye düştüğünü vurgularken, Melih Han Bilgin ise yoğun bakım sürecinde Özdemir Bayraktar'ın gözünü açtığında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu ve Bayraktar'ın ilk talebinin çocuklarının İHA programına ilişkin bir sunum yapılması olduğunu anlattı.

Belgeselin tamamını izlemek için tıklayın...

