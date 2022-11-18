Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı'na son başvuru tarihi 27 Kasım

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı" kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanacak. Başvuruların devam ettiği burs programına son başvuru tarihi 27 Kasım Pazar günü olarak belirlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere sunulan burs programları bu yıl da Millî Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı" ile 4 bin öğrencinin TEKNOFEST'te gönüllü olarak görev alma, kamplar, geziler, özel eğitimlere katılma ve T3 Vakfı'nın çalışmalarında yer alma gibi pek çok özel fırsatları da sunuyor.

- "ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLÎ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI" İLE GENÇLER GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

3 farklı destek programı olan burs programında İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında, aylık 1.600 TL burs desteği verilecek. Yükselen Yıldız Burs programına başvuru "https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2776/0/0" adresinden yapılabiliyor.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkânı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programına lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Burs programı dahilinde 1.000 kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL burs desteği sağlanacak programa başvuru "https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2877/0/0" adresinden gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile de 2 bin 900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.000 TL burs desteği sağlanacak.

İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı'nın tüm illerdeki sorumluları ile birebir çalışma fırsatı yer alıyor.



Eğitim Desteği Burs Programı için başvuru "https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2777/0/0" adresinden yapılabiliyor.

"Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı" ile "#MilliTeknolojiHamlesi"nin bir parçası olmak isteyen tüm ortaokul, lise ve ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvuruları 27 Kasım'a kadar devam edecek. Katılımcılar programı oluşturulan linkler üzerinden detaylı inceleyerek başvuruda bulunabilecek. Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye'nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.