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Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Tatar: Bu gibi tesislerin benzerinin KKTC'de olması gerek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Burada konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi tesislerin benzerinin KKTC'de olması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin yeni yüzyılında, Selçuk Bayraktar, ASELSAN ve Roketsan öncülüğünde çok daha önemli işlere imza atılacağına gönülden inandığını ifade etti.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 22:31 - Güncelleme:
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Tatar: Bu gibi tesislerin benzerinin KKTC'de olması gerek
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslar için İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile de bir araya gelen Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine işaret ederek, yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, bunun önemini en son Azerbaycan'da bizzat yaşayarak gördüklerini belirtti.

Tatar, bu gibi tesislerin benzerinin KKTC'de olması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin yeni yüzyılında, Selçuk Bayraktar, ASELSAN ve Roketsan öncülüğünde çok daha önemli işlere imza atılacağına gönülden inandığını ifade etti.

Ziyaretinde İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceleyen Tatar, çalışmalarından dolayı Bayraktar, Akyol ve İkinci'ye teşekkür etti.

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