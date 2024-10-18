Özdemir Bayraktar vefatının üçüncü yılında anılıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 18 Ekim 2021'de hayata veda eden, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, hayatını, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, gerek arazide gerek tezgahı başında Milli SİHA'lara vakfetti.

Özdemir Bayraktar, hayata gözlerini yumduğunda geride Milli Teknoloji Hamlesi için kritik önemde kilometre taşları bıraktı.

"Ülkemiz İHA teknolojilerinde tam bağımsızlık ve dünya liderliği hedefine ulaşana kadar çalışmalarımız tüm varlığımızla durmaksızın devam edecektir." sözünün sahibi Özdemir Bayraktar, coğrafyasında güçlü ordu, güçlü Türkiye'nin gerektiğini belirtti ve 72 yıllık ömrünü "Güçlü Türkiye" idealine vakfetti.

Özdemir Bayraktar'ın kurucusu ve onursal başkanı olduğu Baykar, kurucusunun ismini taşıyan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde, "Güçlü Türkiye" için teknoloji üretimini hız kesmeden sürdürüyor.

- İSMİNİ TAŞIYAN ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ MERKEZİ, TÜRK SAVUNMASINA GÜÇ KATMAYI SÜRDÜRÜYOR



Özdemir Bayraktar, tek bir matkap ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makine tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar, geçen sürede dünyanın önde gelen insansız hava aracı sistemleri üreticilerinden biri haline geldi.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Bayraktar'ın vefatının ardından anısını yaşatmak ve hayatı boyunca yürüttüğü çabaları kalıcı eserler ve etkinliklerle devam ettirmek adına başta Baykar ve T3 Vakfı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca bir dizi proje hayata geçirildi, çeşitli bağışlar yapıldı.

Özdemir Bayraktar'ın isminin yaşatıldığı en önemli tesis, milli insansız hava araçlarının geliştirilip üretildiği Baykar'a ait teknoloji merkezi. Bayraktar'ın kurucusu olduğu ve zaman içerisinde bir "İHA/SİHA mükemmeliyet merkezi" haline gelen üretim üssü, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ismiyle faaliyetlerine devam ediyor.

200 bin metrekare arazi üzerine kurulu tesis, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi'ne sahip. Burada 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 100 bin metrekare kapalı alanda üretim ve entegrasyon faaliyetleri yürütülüyor.

- TEMELLERİNİ ATTIĞI BAYKAR'IN SİHA VE TİHA İHRACATI BAŞARISI VERGİ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ



Özdemir Bayraktar'ın temellerini attığı Baykar'ın SİHA ve TİHA ihracatı başarısı, Selçuk ve Haluk Bayraktar'a vergi şampiyonluğunu getirdi. Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.

Selçuk Bayraktar, şirketinden elde ettiği gelir karşılığında 2021 yılında 153 milyon lira, Haluk Bayraktar ise 143 milyon lira vergi öderken 2022 yılında bu rakamlar sırasıyla 564 milyon lira ve 319 milyon liraya yükseldi.

2023 yılı itibarıyla Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira, Haluk Bayraktar ise 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödeyerek rekor kırdı. Bayraktar kardeşlerin ödediği toplam vergi 3 milyar 635 milyon lirayı geçerken bu vergi miktarı, 2021-2023 yıllarında 12 kattan fazla artış gösterdi.

Baykar'ın 2023 cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. 2022 yılında 1,2 milyar dolar ihracat yapan Baykar, geçen yıl bu rakamı yüzde 50 artırarak 1,8 milyar dolara yükseltti. Böylece tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardı.

- ÖZDEMİR BAYRAKTAR BİLİM MERKEZLERİ GENÇLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYOR



Özdemir Bayraktar anısına Baykar ve Bayraktar Teknoloji bağışlarıyla Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK MAM Kampüsü ve Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı Özdemir Bayraktar Camii projeleri hayata geçirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ 1773 Teknopark ve Baykar'ın katkılarıyla İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi, Baykar tarafından Kabataş Erkek Lisesi Özdemir Bayraktar İHA Atölyesi kuruldu.

Özdemir Bayraktar adına hayata geçirilen projelerde çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşma noktaları olan bilim merkezleri de önemli bir yer tuttu. Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, oluşturulan imkanlar ve donatımla önemli bir teknolojiyle buluşma noktası haline geldi.

Merkez, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek ve bilimin, teknolojinin önemini toplum gözünde artırmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirildi. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde, 6 farklı atölye, planetaryum (gezegen evi) ve sergi alanı bulunuyor.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Özdemir Bayraktar Başakşehir Bilim Merkezi'ne de eğitim malzemeleri ve donatım anlamında bağışlar yapıldı.

Samsun Valiliği, Canik Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla oluşturulan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturmak amacıyla bir "çocuk üniversitesi" projesi olarak hayata geçirildi.

İstanbul Başakşehir'de de Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Parkı hayata geçirildi. Park bünyesinde bilim merkezi ve Deneyap Atölyesi yer alıyor.

- ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI İLE 13 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE BURS VERİLDİ



Baykar, 2022 yılından itibaren T3 Vakfı aracılığıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı hayata geçirdi. Burs programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Burs programıyla, vakfın kuruluş̧ yılından bu yana 13 binden fazla öğrenciye burs verildi. 2024 yılında burs verilen öğrenci sayısı 5 bine ulaştı.



Öte yandan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Özdemir Bayraktar anısına Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı düzenleniyor. Bu yıl TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen program ile 13 şehirden 50 bin öğrenci TEKNOFEST'i ziyaret etme imkanı buldu.

İmkanı olmayan çocukların aileleri ile birlikte ulaşım masrafları da dahil olmak üzere ücretsiz TEKNOFEST'te ağırlandığı Özdemir Bayraktar Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı ile geçen yıl Samsun, Ankara ve İzmir'de 150 bin öğrenci TEKNOFEST etkinliklerine taşınmıştı.

Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise çocukları ortaöğretim sıralarında uzay ve eğitim teknolojileriyle tanıştırmak için faaliyet yürütüyor.

Esenler Belediyesi, Bilişim Vadisi, İbn Haldun Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Enter Tech İstanbul Teknopark, YTÜ Yıldız Teknopark tarafından Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi oluşturuluyor.

Samsun Üniversitesi tarafından tütün hangarından dönüştürülen bir binada Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi hayata geçirildi. Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi kuruldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi, TÜBİTAK, T3 Vakfı Gaziosmanpaşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni oluşturdu.

- BAYRAKTAR TB2 VE BAYRAKTAR AKINCI TİHA'YA KARAKTERİNİ VEREN ÖZGÜN TASARIMLARA İMZA ATTI



Özdemir Bayraktar, 1949 yılında Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İçten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.