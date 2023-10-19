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Özdemir Bayraktar'ın ismi Milli Savunma Üniversitesinde yaşatılacak

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin, milli İHA ve SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ismi, Milli Savunma Üniversitesinde (MSÜ) konferans salonuna verildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 01:52 - Güncelleme:
Özdemir Bayraktar'ın ismi Milli Savunma Üniversitesinde yaşatılacak
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MSÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üniversitenin Harp Enstitülerinde bulunan 1 Numaralı Konferans Salonu'na, düzenlenen törenle yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar'ın isminin verildiği kaydedildi.

Törene katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın, MSÜ Harp Enstitülerinde öğrenim gören öğrenci ve kursiyer subaylara hitap ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan babası Özdemir Bayraktar'ın mücadele ile geçen hayatını anlatarak, bu süreçte katkısı olan ve ebediyete irtihal etmiş asker/sivil kişileri rahmetle andı. Ayrıca ülkemizin böylesi önemli bir kurumunda babasının isminin yaşatılacak olmasından bahtiyar olduğunu ifade etti. Merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını anlatan belgeselden kısa bir kesitin de sunulduğu törende, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu da bir konuşma yaptı. Rektörümüz, S/İHA'ların geleneksel savaş konseptinin değişmesine yaptığı etkiden bahsederek, bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir orduya sahip olmanın gerekliliğini vurguladı."

Açıklamada, vefatının ikinci yılında, hayatını "Tam Bağımsız Türkiye" idealine vakfeden Özdemir Bayraktar'ın bir kez daha rahmet ve minnetle anıldığı kaydedildi.

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