Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: Partiye CIA'in kod numarası verdiklerini monte etti

Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa et' eleştirilerini duymazdan gelerek, kendisi haricindeki tüm parti yönetimini görevden aldı. CHP lideri, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniden oluşturarak, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun parti tabanında rahatsızlığa sebep olan 'tek adamlığı' artık üst perdeden tepkilerin hedefi haline geliyor.

"SOROSÇULARI CIA'İN KOD NUMARASI VERDİKLERİNİ PARTİYE MONTE ETTİ"



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Son olarak CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef aldı. CHP'nin gerçek evlatlarını yuvadan dışarı attığını söyleyen Özdil, "Sorosçuları CIA'in kod numarası verdiklerini partiye monte etti" ifadelerini kullandı. Özdil, "Gözümüzün içine baka baka 'guguk kuşu' operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez." dedi.

Özdil, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal dincileri, cemaatçileri, Sorosçuları, CIA'in kod numarası verdiği tipleri monte etmek, gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu" operasyonudur, gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez."