Özel ağaçlandırma çalışmalarına 516 milyon lira destek sağlandı

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Bakanlık, orman varlığını artırmak için kurumsal olarak yapılan bakım, yetiştirme ve dikim çalışmalarının yanı sıra çeşitli projeleri de destekliyor.

Bu projelerin başında, özel ağaçlandırma ve orman köylüsünün refah seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılan gelir getirici ağaçlandırma çalışmaları yer alıyor.

Özel ağaçlandırma çalışmaları, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde şahıslar veya şirketler tarafından hazırlanan ve Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülüp onaylanan ve uygulanan projelerden oluşuyor.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik'te 2017 yılında yapılan değişiklikle orman köyü nüfusuna kayıtlı ve o köyde ikamet edenlere 3 hektara kadar, odun dışı ürün veren türlerle yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarına yüzde 65 hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmalarına ise yüzde 25 hibe verilmesi hükümleri getirilmişti.

Yaklaşık 37 yılda 158 bin hektar alanda özel ağaçlandırma yapılırken bu çalışmalara 406 milyon lira hibe ve 110 milyon lira kredi olmak üzere toplam 516 milyon lira destek sağlandı.

- AŞILAMA ÇALIŞMALARIYLA BAZI YABANİ AĞAÇLARDAN GELİR ELDE EDİLEBİLİYOR



Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi için de gelir getirici türlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Gelir getirici ağaçlandırma çalışmaları ile bozuk nitelikteki ormanların verimli hale getirilmesi, köylülerin ormanları sahiplenmesi ve bu vatandaşların ekonomik olarak yerinde kalkındırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan çalışmalarla ceviz, badem, fıstıkçamı, reçine, bal, likarba, sakız, defne, alıç, ahlat, iğde, keçiboynuzu, hünnap, dut, kestane, trüf, salep, meşe ve ardıç ormanları gibi 38 ayrı eylem planı hayata geçirildi. Vatandaşlara gelir sağlamak amacıyla 31,2 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Yapılan bu ağaçlandırmalardan elde edilen ürünlerin faydalanma hakları, kurayla mahalli halktan müracaat edenlere, bakmak ve korumak şartıyla sembolik olarak çok cüzi bir fiyat tarifesiyle veriliyor.

Gelir getirici ağaçların yetiştirilmesi yanında yabani ağaç türlerinden de gelir sağlamak için çeşitli aşılama projeleri geliştirildi. Bu kapsamda, 1,5 milyon yabani zeytin ve 1,6 milyon yabani menengiç ağacına aşılama işlemi yapıldı.

Örnek gösterilen projelerden birini Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü uygulamaya aldı. Bölge müdürlüğü yetkilileri, 2003'te 100 dekar sahada ceviz ormanı tesis ederek gelir getirici proje çalışması gerçekleştirdi. Bandırma ilçesi Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki ceviz ormanının yöre halkının gelirlerini artıracak şekilde meyve vermeye başlamasıyla orman köylüleri hasat döneminde 10-12 ton ceviz elde ederek, 1 milyon lira gelir sağladı.