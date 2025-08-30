Özel bakım merkezindeki görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Başyayla ilçesinde bulunan özel bakım merkezindeki engellilere yönelik şiddet görüntülerine ilişkin açıklama yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yazılı açıklasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntülerinin yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı bildirildi.

Sürecin takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olay, il müdürlüğümüzce ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında tespit edilmiş olup, konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Habere konu olan kişilerin iş akdi feshedilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişilerin gereken cezayı alması için hukuki süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz."

