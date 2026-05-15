Caparov, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e, Kazak halkının sıcak misafirperverliği ve etkinliğin üst düzey organizasyonu için en içten teşekkürlerini sunan Caparov, "Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve manevi mirasımızın sembolü olan kadim Türkistan şehrinin, bugünkü görüşmeler için son derece verimli bir platform olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Caparov, "Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetleri, Kırgızistan için özel bir öneme sahiptir. Teşkilatın artan potansiyeli ve prestiji, dostluğumuzun ve birliğimizin gücünü açıkça göstermektedir." diye konuştu.

"Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla toplandıklarını belirten Caparov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya, derin değişimlerin eşiğinde. Teknolojilerin yaşamlarımızı ne kadar hızlı değiştirdiği açıkça ortada. Dijital dönüşüm ve yapay zeka, ekonomiyi, eğitimi, sağlık hizmetlerini ve sosyal yaşamın tüm alanlarını etkiliyor. Bugün, uzmanlaşmış kaynakların geliştirilmesi sadece bölgeler için değil, teknoloji ve yapay zeka için de gerçekleşiyor. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatının jeo-ekonomik ve teknolojik bir merkez olarak kendini kurma konusunda iyi fırsatları bulunmaktadır."

Caparov, Türk coğrafyasında yapay zeka ve dijitalleşmenin gelişmesinden duyduğu memnuniyete işaret ederek, "Bu alanda işbirliğini güçlendirme zamanıdır. Bilgi alışverişi ve teknolojik entegrasyon sayesinde modern dünyanın gereksinimlerini karşılayabiliriz. Ortak inovasyon potansiyelimiz, yeni ekonomik fırsatlar yaratacak ve bölgeyi küresel bir teknoloji merkezi haline getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- DİJİTAL KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, NÜFUSUN YÜZDE 80'İ ÇEVRİM İÇİ HİZMET ALIYOR

Kırgızistan'ın yapay zeka, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm alanında attığı adımlara değinen Caparov, ülkede dijital ortamların yasal çerçevesini belirleyen Kırgızistan Dijital Kanunu'nun 2026 yılı itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini anlattı.

Caparov, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesinde tarihi başarılara imza atıldığını vurgulayarak, "Ülkenin dijital yüzü olan Kuzey Portalı (portal.tunduk.kg) üzerinden vatandaşlar 195 kamu hizmetine tamamen çevrim içi erişebiliyor. Pasaport işlemlerinden gayrimenkul ve otomobil alım-satımına kadar tüm işlemler, evden çıkmadan cep telefonuyla kolayca halledilebiliyor. Portal, 16-75 yaş aralığındaki ülke nüfusunun yüzde 80'i tarafından aktif olarak kullanılıyor." diye konuştu.

Son 5 yılda vatandaşlara sunulan elektronik hizmet sayısı 67 milyona ulaşırken, bu hizmetlerin 12 milyondan fazlasının sadece son 4 ayda gerçekleştirildiğini aktaran Caparov, dijital entegrasyonun derinliğini gösteren verilerde, devlet kurumlarının elektronik işlem hacminin 5 milyarı, devlet ile iş dünyası arasındaki işlemlerin de 1 milyar 700 milyonu aştığını bildirdi.

Caparov, dijital dönüşümün eğitim sektörüne de yansıdığını, böylece üniversitelerde yapay zeka, dijital hukuk ve blok zincir teknolojileri alanlarında yeni lisans ve yüksek lisans programlarının başlatıldığını anlattı.

Küresel teknolojik trendlerle uyum sağlamak adına yapay zeka endüstrisini geliştirmek, devlet, iş dünyası ve bilim camiası arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Geliştirme Konseyi'ni kurduklarını belirten Caparov, "Şu anda yapay zeka için müstakil bir yasal çerçeve ve altyapı geliştiriyoruz. Yenilikçi projelerin hayata geçirileceği Ulusal Yapay Zeka Merkezi için de çalışmaları aktif sürdürüyoruz." dedi.

Caparov, sanal para birimleri ve tokenleştirilmiş varlıklar gibi küresel finansal değişimleri yakından takip ettiklerini, bu güçlü dijital ve entelektüel altyapıyla finansal teknolojiler (FinTek) alanında da yeni mekanizmaları hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydetti.

Kırgızistan'da yeni dijital finansal yöntemleri uygulamaya koymak ve sanal varlık sektörü oluşturmak için pratik adımlar atıldığını belirten Caparov, sanal varlık sektörünü geliştirmek ve kripto paraların güvenli kullanımı için yasal normlar oluşturmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir ulusal konseyin kurulduğunu ifade etti.

Caparov, Uluslararası Chainalysis endeksine göre, Kırgızistan'ın şu anda kripto para birimlerini kabul etme ve bunlarla çalışma açısından dünyada 19. sırada yer aldığını aktardı.

- KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE, ARANAN KİŞİLERİN TAKİBİ İLE ANLIK BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Caparov, Kırgızistan ve Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde suçla mücadele amacıyla özel bir konsey kurulmasını ve aranan kişilerin takibi ile anlık bilgi alışverişini sağlayacak ortak bir dijital sistemin hayata geçirilmesini öngören anlaşma taslağı geliştirdiğini, söz konusu anlaşmanın eylülde Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Toplantısı'nda imzalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bişkek'te 23 Nisan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, Kırgızistan'ın öncülüğünde uluslararası yük taşımacılığında elektronik ek belge uygulamasına geçilmesini sağlayan mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Caparov, taraflara şükranlarını iletti.

Caparov, modern, kapsamlı ve etkileşimli dijital teknolojiler kullanılarak bir dijital müze portalı oluşturulmasını önerdi, Kırgızistan olarak yaklaşık bir yıl önce elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına ilişkin bir anlaşma taslak projesine destek verilmesini de istedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan kardeş ülkeler Türkiye ve Özbekistan'ı tebrik ederek başarılar dilerken, eylülde Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "6. Dünya Göçebe Oyunları"na üye ülkelerin delegasyon ve sporcularını davet etti.