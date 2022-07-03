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Özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için gelen işçi oksijen tüpünün patlaması sonucu öldü

İstanbul Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen tüpü patladı. Geniş bir çevrede duyulan patlamada işçi Aydın Adıyaman (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 13:32 - Güncelleme:
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Olay saat 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre klimaların bakımı için Aydın Adıyaman (53) sabah saatlerinde tıp merkezine gitti. Adıyaman, klimalara gaz doldurduğu sırada oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sesi tıp merkezinin çevresinden de duyuldu. Tıp merkezindeki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın Adıyaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Adıyaman'ın cenazesi ambulansla tıp merkezi yakınındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

"BOMBA PATLAR GİBİ SES GELDİ"

Caddede esnaf olan bir kişi, "Biz içeride çalışıyorduk. Çok şiddetli bir patlama sesi geldi ama herhangi bir duman, yangın çıkmadı. Herhalde bir şey sıkıştı patladı. Bomba patlar gibi ses geldi. Olaydan hemen sonra polisler geldi" diye konuştu.

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