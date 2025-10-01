AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "infaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğunu belirterek, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.

AA muhabirine yeni yasama yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, Genel Kurul'un ara verdiği süre boyunca kanun teklifi hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Türkiye'de birçok alanın geçmiş yıllarda "tabiat parkı" olarak ilan edildiğini ve koruma altına alındığını belirten Güler, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün hem görev alanı genişledi hem de yetki, görev ve sorumlulukları arttı. Buna yönelik olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün hem görev, yetki ve sorumluluklarını daha iyi belirleyecek hem de işlevselliğini ve görev alanı içerisindeki bu sorumluluklarını daha netleştirecek 'doğa koruma uzmanı' başlığı altında bazı düzenlemeler içeren kanun teklifimizi ilk etapta sunmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve özellikle Çanakkale Alan Başkanlığının uygulamaya yönelik bazı talepleri olduğunu anlatan Güler, buna ilişkin 14-15 maddelik kanun teklifinin tamamlandığını ve gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

- "11. YARGI PAKETİ, DAHA ÖZELDE BAZI CEZA MADDELERİNDEKİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR"

Adalet Bakanlığı ile TBMM Adalet Komisyonu'nun 11. Yargı Paketi üzerinde çalıştığını kaydeden Güler, "Teklifimizde özellikle küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak." ifadelerini kullandı.

Güler, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını açıklayarak, şunları kaydetti:

"11. Yargı Paketi, daha özelde bazı ceza maddelerindeki düzenlemeleri içeriyor. Genel Kurul tatile girmeden önce bazı maddeleri 10. Yargı Paketi'nden çıkarmıştık, onları tekrar gündeme alacağız. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak Anayasa Mahkememizin iptal ettiği bazı düzenlemeler vardı. Onların da içinde yer aldığı, suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik, özellikle çeteler, suç örgütleri için bu konularda daha caydırıcı cezaların oluşturulması için bir çalışmaydı."

"İnfaz paketi"ni ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele almakta fayda olduğuna işaret eden Güler, "Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." şeklinde konuştu.

- "SUÇA SÜRÜKLENEN ORTAMI İZLEYEREK BELLİ TEDBİRLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Güler, suça karışan çocuklara ilişkin yapılacak düzenlemeye değinerek, "Bizim halihazırdaki yasalarımızın limitlerine baktığımızda ciddi manada yüksek olduğunu görüyoruz. Belki bunlara kamuoyu beklentisini de izleyerek bakmak lazım. Ama özellikle bunu kullanarak suç işleyen örgüt mensuplarına yönelik daha caydırıcı, cezayı artırma noktasında bir durum var. Bunun sadece ceza artırma değil, suça sürüklenen ortamı da bu mahiyette izleyerek ona göre belli tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan ortam konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ciddi tedbirleri ve çalışmaları olduğunu anlatan Güler, "Amacımız, bunlar da devreye alınarak en üst seviyede bu problemi çözme noktasında caydırıcı, etkin tedbirler geliştirmek. Her ceza için söylemiyoruz ama özellikle adam öldürme eyleminin belki cezalandırma noktasında daha etkili bir ceza sınırı olabilir mi, bu da tartışılıyor. Gündemimizde konuşuluyor bu konular. Ceza hukukçularımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uzmanları, milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu konularda çalışıyorlar. Eğer orada bir ihtiyaç doğarsa bunu da gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

- "SİLAH BIRAKMA SÜRECİ MUTLAKA TAMAMLANMAK ZORUNDADIR"

Güler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplumun geniş kesimlerini dinlediğine işaret ederek, "Bu dinlemeler sonucunda ortaya bir rapor, beklenti ve öneriler de çıkacak. Komisyon'un kendi takdirinde. Takip ettiğimiz süreç içerisinde belli bakanlıklarımız, yine toplumun belli kesimlerinden olan kişileri de dinlemek suretiyle dinleme sefahati tamamlanıp, bundan sonraki süreç kendi kararları noktasında belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin en önemli konusunun, terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, bu varlığın tespiti ve silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi olduğunu söyleyen Güler, "Silah bırakma süreci mutlaka tamamlanmak zorundadır." dedi.

PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına işaret eden Güler, silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi ve bundan sonra Türkiye'de herhangi bir şekilde silahın, şiddetin asla konuşulmayacağı bir ortamın hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Güler, terör örgütünün silah bırakmasının kalıcı hale gelmesine dair takiplerinin sürdüğünü, bu süreci MİT Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının yakinen takip ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde de bu süreç bu şekliyle devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki başlayan bir süreçte bunun kalıcı hale gelmesi noktasında Komisyonumuzun bilgilendirilmesi ve Komisyonumuzun da bu konuların yakın takibinde olması önemli. Bu süreci de takip ediyoruz. Devamında da silah bırakmanın kalıcı hale gelmesi ve kesin olarak PKK'nın kendini feshetmesiyle beraber elbette suça bulaşmamış terör mensuplarını topluma kazandırma, psikolojik destek verme, meslek edindirme ve benzeri konularda da ilgili bakanlıklarımızın gerekli çalışmaları yapacaklarını da öngörüyoruz."

- FATF'IN ÜYE ÜLKELERE TAVSİYELERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri olduğunu anlatan Güler, "Özellikle yasa dışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanması veya suçtan elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruşturma açısından bazı yeni tavsiyeleri var. Buna yönelik olarak MASAK Başkanlığımızla beraber milletvekili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde tamamlayıp Meclis Başkanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, şunları kaydetti:

"Yargının kararı noktasında özellikle savcılıklarımızın daha etkin, daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması ve uygulaması noktasında bazı tavsiyeler var. O yönüyle bir düzenleme. Yoksa yargının etkisinde ve görev alanında olan bir hususta MASAK sadece uygulayıcı olarak görevlendirilecektir. Bizim amacımız, bu tür finans araçlarında kara paranın hareket hızı ve işlem hızıyla buna yönelik daha caydırıcı, daha etkin bir mücadele ortaya koymaktır. Buradaki kıstas belli; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin alınmasını sağlamak."

Ticaret Bakanlığı ile beraber ticari hayata yönelik olarak belirli denetim mekanizmalarına ilişkin bir kanun teklifi hazırlığının olduğunu da bildiren Güler, tüketicinin korunması ve farklı mağduriyetlerin yaşanmaması adına bazı tedbirlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları olduğunu aktardı. Güler, söz konusu kanun teklifini bu ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Güler, Hal Kanunu değişikliyle ilgili Ticaret Bakanlığının ilgili paydaşlarla beraber kurum görüşlerini topladığını dile getirerek, "O görüşlerden sonra ortaya bir taslak çıktığında da Meclis gündemimize gelecek. Henüz bize ulaşan bir durum yok. Şu anda kurumların, paydaşlarıyla beraber görüşlerini alıyorlar. Ondan sonraki aşamada gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.