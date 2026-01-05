İSTANBUL 16°C / 10°C
  • Özel ekip oluşturuldu! İki kız kardeş evde ölü bulundu
Güncel

Özel ekip oluşturuldu! İki kız kardeş evde ölü bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 07:17
Özel ekip oluşturuldu! İki kız kardeş evde ölü bulundu
ABONE OL

Merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta yaşayan Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye A'dan (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşi silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ilk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

