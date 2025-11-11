İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

Özel ekipler kayıp polis için sahada... Bölge didik didik ediliyor

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memurunun bulunması için ekiplerce yürütülen arama çalışması devam ediyor.

11 Kasım 2025 Salı 15:41
Özel ekipler kayıp polis için sahada... Bölge didik didik ediliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karaciğer rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısı ile yatışı yapıldıktan sonra doktorların izni olmadan hastaneden ayrılan polis memuru İsmail T'nin (35) bulunması ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekiplerince hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde arama çalışması yapılıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail T. (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail T, doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrılmıştı.

İsmail T'den haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulunmuş, kaybolan polisin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

