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EGM: Özel Harekat Polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu bildirdi.

AA22 Nisan 2022 Cuma 23:17 - Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

- BAKAN SOYLU'DAN ŞEHİT POLİS İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden atılan roket sonucu şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah."

  • Aytaç Altunörs
  • Fırat Kalkanı Harekatı

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