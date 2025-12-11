Narkotik operasyonunda özel harekat polisinin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine 2, 4 ve 6 numaralı dairelerde arama kararı alındı.

POLİS MEMURUMUZ ŞEHİT OLDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Baskın sırasında evde bulunan Ramazan Açik'in polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.