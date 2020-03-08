İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan sınırında son durum! Özel harekat polisleri, Meriç'te ‘zodyak' devriyelerini artırdı
Güncel

Yunanistan sınırında son durum! Özel harekat polisleri, Meriç'te ‘zodyak' devriyelerini artırdı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

DHA08 Mart 2020 Pazar 12:59 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 13:06

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor. Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

Kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını
Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

26 ülke, Türkiye'den yardım istedi
26 ülke, Türkiye'den yardım istedi

26 ülke, Türkiye'den yardım istedi

İdlib'de yeni statüko
İdlib'de yeni statüko

İdlib'de yeni statüko

Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi
Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi

Yaptıkları teklifi Rusya kabul etmedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.