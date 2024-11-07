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Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı

Suriye'nin Afrin kentinde devam operasyonlar kapsamında bölgeye gönderilecek olan Özel Harekat polisleri dualarla görev bölgesine uğurlandı.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Özel Harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri Suriye'nin Afrin kentinde devam eden operasyonlara katılacak. Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeller Suriye'nin Afrin kentinde terörle mücadele kapsamında görev alacak özel harekat personelleri için dua okudu. Okunan duaların ardından personeller için kurban kesildi. Emniyet Müdür Aktaş, Müftü Kabukçu ve emniyet personelleri özel harekat polislerini dualarla görev bölgesine uğurladı.

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