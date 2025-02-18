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Özel hastanede acil müdahale sırasında 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı.

AA18 Şubat 2025 Salı 20:27 - Güncelleme:
Özel hastanede acil müdahale sırasında 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

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