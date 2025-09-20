İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

Özel hastanede doğum skandalı iddiası! Bakanlık harekete geçti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne İstanbul'da bulunan özel bir hastane hakkında skandal şikayetler ulaştı. Kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç.'nin erken doğuma sebep olacak ilaçları hastalarının bilgisi dışında kullandığı öğrenilirken, hastanede kapsamlı inceleme başlatıldı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 15:41
Özel hastanede doğum skandalı iddiası! Bakanlık harekete geçti


Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

HASTALARDAN HABERSİZ İLAÇ KULLANIMI

Şikâyetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Eylül 2025'te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ SÜRESİZ KAPATILDI

Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.


