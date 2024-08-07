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  • İstanbul'da özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın hayatını kaybetti
Güncel

İstanbul'da özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da, özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
İstanbul'da özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, İspanya uyruklu Perla Virginia, Şişli'deki özel bir hastanede 2 Ağustos'ta estetik ameliyatı oldu.

Operasyondan bir gün sonra solunum sıkıntısı ve kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden Virginia'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık talimatıyla "taksirle öldürme" suçundan soruşturma başlatırken ameliyatı gerçekleştiren doktor A.C.O gözaltına alındı.

Doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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