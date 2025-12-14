İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

Özel hastaneye silahlı saldırı! 8 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda özel bir hastaneye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

14 Aralık 2025 Pazar 15:04
Özel hastaneye silahlı saldırı! 8 şüpheli yakalandı
Beyoğlu'nda özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde özel bir hastanenin kurşunlanmasına ilişkin inceleme başlattı.

Giriş kapısına kurşunların isabet ettiği hastanenin, taşınma aşamasında olduğu belirlendi.

Olayla bağlantılı bazı kişilerce pankart açılıp provokasyon yapılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için bugün bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) ile yaşı küçük A.M. (14) ve M.M. (17) gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, 3'ünün ise pankart açtığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma" (gasp), "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarından yürütülen tahkikatın sürdüğü bildirildi.

