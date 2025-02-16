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Özel işletmenin kıyı işgali KDK'nin devreye girmesiyle son buldu

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle özel işletmenin halka açık deniz alanını demir kapı ve çitlerle çevirip, girişlerden ücret talep etmesi uygulamasına son verildi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Özel işletmenin kıyı işgali KDK'nin devreye girmesiyle son buldu
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KDK'nin kararına göre, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir işletme, demir kapı ve tel çitlerle halkın kullanımına açık kıyı şeridini kapattı ve denize girmek isteyenlerden ücret talebinde bulundu.

Sorunun çözülmesi için Milas Belediyesine başvuran vatandaşlar, alandaki demir kapı ile tel örgülerin kaldırılmaması, denize girişlerinin engellenmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurumlarla temasa geçti.

Görüşmeler sonucu ilgili idari kurumlar, bölgedeki demir kapı ile tel çitlerin kamu alanından kaldırıldığını KDK'ye bildirdi.

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