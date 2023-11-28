Özel jette alkol partisi! CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti'ye açık operasyon

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve seçimler sonrası taciz ve para transferi iddialarının gündemden düşmediği İYİ Parti'de ortalık tam olarak yangın yeri olmuş durumda..



DİKBAYIR'DAN BOMBA İDDİALAR

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğunu ve yurtdışına para transfer edildiği ifade ederek Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi bomba iddialarla gündeme gelmişti.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, partideki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"

Akşener ve İYİ Parti kadrolarına gözdağı veren Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi. Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ESMA BEKAR AJANLIK TEKLİF ETTİ"

"Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş bunların üzerinden, bunları aparat olarak kullanarak benim danışmanıma diyor ki 'Bu nereye giderse bize haber ver, böcek koy, araç takip cihazı koy' çocukta diyor ki 'Sen bana ekmek verdin Ben bunu sana yapamam ama bunu bilmen lazım' dedi.

"SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIM"

Bu işin patronu kim? Esma Bekar. Bu olay bir buçuk ay önce oldu. Bir suç varsa gereğini yaparım. Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım."

MURAT İDE YOLLAR AYRILDI

İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde'nin partiyle yollarının ayrıldığı duyuruldu.

ÖZEL JETTE ALKOL PARTİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürüten ve yaklaşık 4 hafta önce görevden alınan Murat İde'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda partiliye ait görüntüler Ankara'da gündem oldu. Çalışmaları partililer tarafından takdir edilen ve müşavirlikle ilişiğinin kesilmesi parti içinde de şaşkınlık yaratan Murat İde ile Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel bir jette partililerle alkol alıp şarkılar söyledikleri bir video sosyal medyada hızla yayıldı. İnternete düşen videoda, İde'nin şarkılar söylediği anlarda Bekar'ın elindeki alkollü içecek dolu bardağını kaldırdığı ve bir hayli keyifli olduğu anlar yer aldı.

ÖNCE YAYDI SONRA SİLDİ!

CHP yandaşlığıyla bilinen 23 Derece adlı hesap, önce söz konusu görüntüleri yaydı ardından çark ederek 'özür' metni yayınladı. 23 Derece hesabı, "Biraz önce İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile ilgili yayınlanan video haberde kendisinin elindeki bardağın viski olduğu iddia edilmiş olsa da haber merkezimizde gerekli incelemelerde çay olduğu, bu konuda dikkatsiz davranarak yanlış algılara sebep olduğumuzu belirtir, taraflardan özür dileyerek ilgili haberi geri çektiğimizi ifade ederiz." ifadelerini kullandı.

23 derece hesabının paylaşımı yerel seçimler öncesi '81 ilde aday çıkarma' kararından geri adım atmayan İYİ Parti'ye 'Aba altından sopa gösterme' şeklinde yorumlandı.