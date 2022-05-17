Özel öğrenciler üreterek öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı geçen yıl hizmete açılan Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda görevli öğretmenler, "Birlikte Üretiyoruz" projesi kapsamında çalışma başlattı.

Özel öğrencilerin toprağa dokunmasının amaçlandığı çalışma doğrultusunda okul içinde tarım atölyesi oluşturuldu.

Kabak, patlıcan, domates, biber, salatalık, çilek gibi sebze ve meyveler ile çeşitli süs bitkilerinin tohumları atölyede fideye dönüştürüldü.

Öğretmenler tarafından bu fidelerin toprakla buluşturulması için okulun bahçesinde 400 metrekare sera ile 9 bin metrekarelik uygulama bahçesi kuruldu.

Atölyede yetiştirilen fideler okulda eğitim gören 61 öğrencinin el emeği ile serada ve uygulama bahçesinde toprağa dikildi.

Üretilen sebze ve meyvelerin satışından elde edilecek gelir, okuldaki farklı projelerde kullanılacak.

- "ÇOCUKLARIMIZA DOĞAYLA VE TARIMLA İLGİLİ HER ŞEYİ ÖĞRETİYORUZ"

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, okullarında hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 61 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduklarını söyledi.

Okulun tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını ifade eden Demirci, okullarında "tarım", "konaklama ve seyahat" ile "el sanatları" alanlarında eğitim faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

Bunların içinde tarımı ayrıca önemsediklerine işaret eden Demirci, "Şehir hayatında yetişen çocuklarımız, topraktan, tarımdan, bitki ve doğadan uzak bir şekilde büyüyor. Özelikle de özel gereksinimlerden dolayı bu konularda çok büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu hizmeti onlara sunabilmek için tarım atölyemizi kurduk. Çocuklarımıza doğayla ve tarımla ilgili her şeyi öğretiyoruz." dedi.

- "ÇOCUKLAR ÜZERİNDE POZİTİF ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Demirci, "Sebze, meyve yetiştiriciliğinden peyzaj çalışmalarına, hayvan bakımına kadar birçok alanda çocuklarımıza eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz. Bu eğitim ve öğretimin çocuklar üzerinde pozitif etkilerini görüyoruz. Toprağa dokunabilmek, doğayla iç içe olmak, bir şeyler üretebilmek çocuklar için oldukça kıymetli." diye konuştu.

Üretilen ürünlerin okula getirisi de olduğunu anlatan Demirci, bu sene serada 5 binden fazla sebze fidesi yetiştirdiklerini, 100'den fazla meyve fidesini toprakla buluşturduklarını belirterek, bunların bakımı ile ilgilendiklerini söyledi.

Demirci, 15-20 farklı türde 5 binden fazla çiçek yetiştirdiklerini ifade ederek, "Bütün bunların döner sermaye olarak okulumuza katkısı olacak. Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlerleyen dönemde ürettiğimiz tüm ürünleri, döner sermaye üzerinden satışa sunacağız ve bu da okulumuz için ciddi bir gelir kaynağı olacak." diye konuştu.

Tarım teknolojileri öğretmen Remzi Çelen ise öğrencilerle üretim yaptıklarını, bahar ayı ile saksı sayısını da artırdıklarını söyledi.

Çelen, bu şekilde öğrencilerin el becerilerini geliştirmek, toprağa olan ilgi ve sevgilerini artırmak istediklerini ifade etti.

- "SAĞLANAN İMKANLARDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Öğrencilerden Zilan Atar (16) okulda toprakla uğraştığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Tarım öğrencileri olduğumuz için bence şanslıyız. Arkadaşlarımız da tarımla uğraşmayı çok seviyor. Okulumuzda bize sağlanan bu imkanlardan dolayı hocalarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Süleyman Tekkeş (17) ise evde toprakla ilgilenme imkanlarının bulunmadığını belirterek, "Burada toprakla uğraşıyoruz. Çiçek, sebze ekiyoruz. Burada sağlanan imkanlardan dolayı mutluyuz." dedi.