Özel öğrenciler üretiyor, hem gelir elde ediyor hem de rehabilite oluyor

Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan Ortaokulundaki öğretmenler, yaklaşık 3 yıl önce down sendromlu, otistik ve hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla oyuncak ve resim yapmaları için proje geliştirdi.

Okuldaki tek derslikte eğitim gören 12 özel öğrencinin eserlerinden ve gelişimlerinden olumlu sonuçlar alan öğretmenler, çalışmayı genişletmeye karar verdi.

Kentteki bir oyuncak firmasıyla anlaşan öğretmenler, hem öğrencilerin çalışmalarını sürekli hale getirmek hem de eğitim giderlerine katkı sağlamak için ürünleri satmaya başladı.

Okulun müdürü Ali Aldalı, AA muhabirine, öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek onlara katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların özel yeteneklerini ortaya çıkarmak için sürekli çalıştıklarını anlatan Aldalı, "Bir öğretmen arkadaşımız ahşap boyama hakkında ürünler çıkarabileceğimizi söylemişti. Bunun üzerine yaklaşık 3 yıl önce 12 öğrencimizle bu işe başladık. Öncelikle ahşap boyama, sonra oyuncak üzerine yoğunlaştık. Ortaya, 14 farklı oyuncak çıkardık. Oyuncakları daha da çeşitlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Saim Barbaros da özel çocukların yaparak ve yaşayarak daha iyi öğrendiklerini dile getirdi.

Uygulamalı eğitimin kalıcı olduğuna dikkati çeken Barbaros, her öğrenci için ayrı ayrı çalışma yaptıklarını aktardı.

- ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI

Barbaros, öğrencilere göre bireysel eğitim planı yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hangi öğrenci hangi çalışmayı daha iyi yapar, hangi yönde daha verimli olur diye düşündük ve bu şekilde planladık. Öğrencilerimiz, kuş evi, ses ağacı, anahtarlık gibi farklı çalışmalar yaptı. Konuşma seviyesi çok geride olan çocuğumuzun normal konuşur duruma gelmesini sağladık. Öğrencilerle sürekli diyalog içerisindeyiz. Yaptıkları eserleri sergileyeceğimizi ve pazarlayarak bir gelir elde edeceğimizi söylediğimizde daha çok motive oldular. Daha önce kalem tutmakta zorlanan öğrenciler fırçayla çok güzel boya yapmaya başladılar."

Özel öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Berat Kara da okulda çok eğlendiğini belirterek, "Arkadaşlarımla beraber ilk olarak kuş evi yaptık. Parçaları birleştirip yapıştırdık. Kuş ağacı ve boyama yaptık. Çok heyecanlıyım. Bunlarla heyecanım artıyor. Kuş evi, ses ağaçları, olta, maske ve resim yaptım." diye konuştu.

Beyza Sultan Güçlü de ilk zamanlar okula gelmek istemediğini ancak şimdi severek geldiğini söyledi.