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Özel öğretim kurumları derneklerinden LGS açıklaması: Kuşku uyandıracak herhangi bir durum yok

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları hakkındaki iddialara ilişkin ortak açıklama yapan Özel öğretim kurumları dernekleri, 'LGS'de kuşku uyandıracak herhangi bir durum olduğu kanaatinde değiliz. Zaten sınav sonrası paylaşılan başarı dağılımında herhangi bir okul türü ya da bölge açısından bir yoğunlaşma görülmemektedir' değerlendirmesinde bulundu.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Özel öğretim kurumları derneklerinden LGS açıklaması: Kuşku uyandıracak herhangi bir durum yok
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Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Öğretim Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Eğitim Öğretim Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneğinin ortak yazılı açıklamasında, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda ortaya atılan bazı iddialar ile oluşturulmaya çalışılan şaibe algısının üzülerek takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, her sınavda soruların zorluk derecesi ve puanlamanın eğitimciler tarafından tartışılabildiği, ancak son tartışmaların bu sınırı aştığı ifade edildi.

Özel öğretim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyuna açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sınav sürecinde yaptığımız gözlemler, sınav sonuçları ve soruların zorluk derecesiyle ilgili sayısal veriler dikkate alındığında, Liselere Geçiş Sınavı'nda kuşku uyandıracak herhangi bir durum olduğu kanaatinde değiliz. Zaten sınav sonrası paylaşılan başarı dağılımında herhangi bir okul türü ya da bölge açısından bir yoğunlaşma görülmemektedir. Aksine başarıların ülke geneline dengeli biçimde yayıldığı açıkça görülmektedir."

Açıklamada, sınav sonuçları üzerinden yapılan tartışmaların tercih yapacak öğrenciler üzerinde kafa karışıklığı yarattığı, bu durumun öğretmenler başta olmak üzere çocuklar için her türlü fedakarlığı gösteren veliler ile yıl boyu çaba sarf eden öğrencilerin emeğine yapılmış ciddi bir haksızlık olduğu kaydedildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARISINI TAKDİR ETMEK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

"Çocuklarımızın bu tartışmaların dışında tutulması gerektiğine inanıyoruz. Onlar, bu ülkenin geleceği, hepimizin umutlarıdır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiç kimsenin onların başarısını gölgeleyebilecek bir dili kullanmaya hakkı yoktur. Herkesi bu konuda daha dikkatli, daha sorumlu bir tutum almaya davet ediyoruz. Ülke genelinde tam puan alan öğrencilerin yarıdan fazlası özel okullarımızdan çıkmıştır. Okul ve kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerin gösterdiği başarıyı da ayrıca kutluyoruz. Tercih sürecinde çocuklarımızın yanında yer almaya, öğretmenlerimizin çabasını desteklemeye devam edeceğiz."

Sınavda başarı gösteren öğrenciler ve öğretmenler tebrik edilen açıklamada, "Unutmayalım, okullarımızın, öğretmenlerimizin itibarını korumak, çocuklarımızın başarısını takdir etmek ortak sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın ülkelerine güvenini bu yaşta sarsacak söylemlerden uzak durmak hepimizin görevidir." ifadesine yer verildi.

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