Güncel

Özel okulda darp skandalı! Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da özel okulda bir öğrencinin darbedildiği iddiası üzerine İl Milli Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 16:12
Özel okulda darp skandalı! Soruşturma başlatıldı
Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda 3. sınıfta okuyan erkek öğrencinin okulda darbedildiği ve vücudunda morluklar oluştuğu iddialarına ilişkin basında çıkan haberler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin okulun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz ve bir idarecimiz hakkında sosyal medya mecralarında yer alan, gerçeği yansıtmayan ön yargılı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur. Kamera kayıtlarından bu iddianın doğru olmadığını görmekteyiz. Kurum olarak bu morlukların oluş şekli ve zamanıyla ilgili gerekli tespitlerin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılması için gerekli yasal başvurularımızı yapmaktayız."

