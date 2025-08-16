İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Özel okulda fahiş fiyat skandalı... Liste velileri isyan ettirdi

İstanbul'da bir özel okulda 5. sınıf öğrencileri için fahiş fiyattan kırtasiye malzemeleri satıldı. Listede matematik kitabının 43 bin, resim defterinin ise bin 700 TL olduğu gözlerden kaçmadı. Yaklaşık 120 bin TL tutan kitap ve kırtasiye masrafı, velilerin isyanı sonucu 79 bin liraya düşürüldü.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:33
Özel okulda fahiş fiyat skandalı... Liste velileri isyan ettirdi
Okulların açılmasına kısa bir süre kala alışveriş telaşı da başladı. NTV'nin haberine göre, İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı alışveriş sepetinin içinde 43 bin liraya matematik kitabı, 4 bin liraya Türkçe kitabı, 3 bin liraya ise din kültürü kitabı yer aldı. 43 bin lira olarak görünen matematik kitabının fiyatının 48 bin liradan indiği görüldü. Özel okulun bir resim defteri için istediği fiyat ise bin 700 lira.

Okulda okuyan bir 5. sınıf öğrencisinin, kitap ve kırtasiye masrafı olarak okula yaklaşık 120 bin lira ödemesi gerekiyor.

'YANLIŞ ANLAŞILMIŞ'

Fahiş fiyatlar üzerine veliler ayaklandı, fiyatlara itiraz etti. Okul ise bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Aynı kitap ve kırtasiye malzemelerinin olduğu alışveriş sepeti, bu kez yaklaşık 79 bin TL'ye düştü.

'MEB ÜCRETSİZ VERİYOR'

Bir 5. sınıf öğrencisinin kitap, kırtasiye ve kıyafet masrafları dışında bu yıl bu okulda okumasının maliyeti ise ortalama 1 milyon TL. Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, şu an okullarda kitap satışının yasal olmadığını, MEB kitapları ücretsiz verdiğini dile getirerek, "O oranı aşamadıkları zaman da kitap, yemek ve servis gibi ücretlerle aslında veliye bir bedel olarak gösteriyorlar" dedi. Öte yandan 2025-2026 eğitim öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

