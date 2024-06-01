Adana'da özel okula giden kızının 2 bin lira tutan kitaplarına 14 bin 500 lira ödeyen Avukat Subaşı hukuk zaferini kazandı. Okul müdürü E.G. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.

Adana'da özel okula kaydettirdiği kızının 2 bin lira değerindeki kitaplarına 14 bin 500 lira ödeyen Avukat Nazan Akça Subaşı konuyu yargıya taşıdı. 27 Kasım 2023'te AKŞAM'ın gündeme getirdiği kitap soygunuyla ilgili hazırlanan iddianame Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YÜZDE 20 İNDİRİM YALANI

İddianamede, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nce yapılan 'Ön İnceleme Raporu'na da yer verildi. Raporda; velilere 17 Ağustos 2023 tarihinde özel okul tarafından; "Sayın velimiz, eğitim setlerimizi yüzde 20 indirim ve kredi kartı ile peşin fiyatına 3 taksitle E... Kitap Kırtasiye mağazası veya internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz" mesajı gönderildiği, kitap seti için de 14 bin 500 lira fiyat belirlendiğine dikkat çekildi. Raporda; okul yönetiminin, ders kitaplarının yanında kullanılacak eğitim setlerini, zümre öğretmenlerine sormadan belirlediği, ve velilerin anlaşmalı kırtasiyeye yönlendirildiği vurgulandı. Ayrıca serbest piyasayla herhangi bir karşılaştırma yapılmadığı, kitap listelerinin ne okul ne de kırtasiye tarafından velilerle paylaşılmayarak, başka yerden almaları engellendiği ifade edildi.

GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Durumun kırtasiyeye haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle okul müdürü E.G.'nin 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği belirtildi. E.G., "Velilere kitapları nereden temin edeceklerine E.. Kitap Kırtasiye'den ya da herhangi bir yayınevinden veya internetten temin edebileceklerini taraflara söylüyoruz. Okul olarak, kitapların yazılı olduğu bir liste vermiyoruz. Kırtasiye ile kurum arasında kitapların satışından kaynaklı bir kar ortaklığı söz konusu değil" dedi.

"KİMSE SUSMASIN, HAKKINI ARASIN"

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Avukat Nazan Akça Subaşı, "Dava, aynı zamanda da bir emsal niteliği taşıyor" diyerek şöyle konuştu: Çünkü bugüne kadar fahiş kitap satışıyla ilgili olarak, özel okullar nezdinde açılan bir dava veya alınmış bir karar yok. Veliler, artık haksızlığa uğradıklarında şikayetçi olup, mağduriyetlerinin önüne geçebilecek.