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Özel okullara  MEB garantisi

Kapanma riski olan özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi devralacak. Yeni açılacak okullardan teminat istenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maddi imkanlar sebebiyle kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemleri içeren yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir televizyon programında açıkladığı yönetmelik taslağında, bazı detaylar dikkati çekti.Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden belirlenecek. Son aşamaya gelen yönetmelik ile kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden tanzim ediliyor. Yeni düzenleme ile özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor. 

YÖNETİMİ DEVRALACAK  

Yeni yönetmelikle birlikte kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin ve velilerin mağduriyetini en aza indirmek için mali önlemler de mercek altına alındı Bu kapsamda, özel okul açmak isteyenler için vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm yolu uygulanacak. Bu okulların açılması sırasında kurucularından ‘teminat’ göstermeleri istenecek. Kapanma durumundaki özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve velilerinin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun yönetimini devralması da amaçlanıyor. Açılışta istenen teminat ise okulun yönetimi sırasında mali kaynak olarak kullanılacak. Kapanan özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerinden devlet okullarına geçmek isteyenlerin nakillerinde her türlü kolaylık sağlanacak. 

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