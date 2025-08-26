İSTANBUL 28°C / 20°C
  Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına e-Okul üzerinden erişilebiliyor. İşte detaylar...

26 Ağustos 2025 Salı 14:35
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilgili kanunun 13'üncü maddesi uyarınca şehit ve gazi çocuklarıyla, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 26 Ağustos-1 Eylül arasında ilgili özel okullara kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocuklarıyla, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 2 Eylül'de e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valiliklerce tamamlanacak.

Yerleştirme sonuçlarına e-Okul üzerinden erişilebiliyor.

