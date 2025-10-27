İSTANBUL 27°C / 13°C
Güncel

Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

27 Ekim 2025 Pazartesi 16:02
Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

  • ÖZYES ek yerleştirme
  • spor bilimleri
  • YKS 2025

