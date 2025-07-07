CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine tehditler savurarak AK Parti'yi hedef aldı. Dokunulmazlık konusuna ilişkin tehditlerde bulunan Özel, "Her şey beklenir. Bunu göze alırlarsa, bedeline de katlanırlar. Elbette bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar, buna da katlanmayı göze alırlar." İfadelerini kullandı.

ÖZEL DAHA ÖNCE DE SKANDAL TEHDİTLERDE BULUNMUŞTU

Özel, geçtiğimiz günlerde de darbe tehdidinde bulunarak, ""Herkes ayağını denk alsın. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale geleceğini kendin düşün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Mısırdaki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını" sözlerini sarf etmişti.