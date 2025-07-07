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Özel yine tehditler savurdu… “Bunun da bir maliyeti olur”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda hakkında açılan soruşturma ile ilgili “Dokunulmazlığının kaldırılmasının gerçekleşme ihtimali ve olası sonuçlarına” ilişkin soruya tepki çeken bir cevap verdi. “Bunun da bir maliyeti olur.” diyerek sokak çağrısı yapacağını ima eden Özel, “Pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar.' dedi.

Haber Merkezi7 Temmuz 2025 Pazartesi 23:43 - Güncelleme:
Özel yine tehditler savurdu… “Bunun da bir maliyeti olur”
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine tehditler savurarak AK Parti'yi hedef aldı. Dokunulmazlık konusuna ilişkin tehditlerde bulunan Özel, "Her şey beklenir. Bunu göze alırlarsa, bedeline de katlanırlar. Elbette bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar, buna da katlanmayı göze alırlar." İfadelerini kullandı.

ÖZEL DAHA ÖNCE DE SKANDAL TEHDİTLERDE BULUNMUŞTU

Özel, geçtiğimiz günlerde de darbe tehdidinde bulunarak, ""Herkes ayağını denk alsın. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale geleceğini kendin düşün. Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Mısırdaki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını" sözlerini sarf etmişti.

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