CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının gündemde olduğu süreçte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karar TV'de katıldığı canlı yayında konuşan Özel'in yayında itiraf gibi ifadeler kullandı.

Özgür Özel, İBB'deki tartışmalara ilişkin değerlendirmesinde, büyük ölçekli kurumlarda kusursuz bir işleyişin mümkün olmadığını savundu.

İBB'de yaklaşık 90 bin kişinin çalıştığını hatırlatan Özel, bu büyüklükte bir yapıda yolsuzluk ve usulsüzlük yapan kişilerin bulunmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Canlı yayında kullandığı ifadelerde Özel, "Hep arkadaşlarıma söylerim; bu kadar iş içinde bir kurumda hiçbir şeyin kusursuz, yanlışsız yapılması mümkün mü? 90.000 kişinin çalıştığı İBB'de mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır. Şu an en mutlu olan onlardır. Çünkü bir bütünün içinde kayboldular." dedi.