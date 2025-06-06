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Özel'den Kılıçdaroğlu'na açık gönderme: Bizi kandırmıştır, CHP'li değildir

CHP'de 'şaibeli kurultay' davası 30 Haziran'da görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buna tenezzül edecek biri varsa zaten bizi kandırmıştır, CHP'li değildir. Mutlak butlandan kendine iktidar çıkarmaz hiçbir CHP'li.' ifadeleriyle göndermede bulundu.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
Özel'den Kılıçdaroğlu'na açık gönderme: Bizi kandırmıştır, CHP'li değildir
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30 Haziran'da görülecek olan 'şaibeli kurultay' davası öncesi CHP'deki kurultay savaşı karşılıklı açıklamalar ve göndermeler ile daha da sertleşti.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde verdiği, "Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlarız" mesajının ardından olası 'mutlak butlan' hakkında konuşmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan bir göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sosyal medya üzerinden verdiği 'döneceğiz' mesajları ve Kılıçdaroğlu'nun sessizliği mahkemeden karar çıkarsa 'partinin yeniden genel başkanı olabilir' şeklinde yorumlanıyor.

Sosyal medyada 'yüzüne tükürme'ye varan ifadeler dahi kullanan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi Kılıçdaroğlu'nu 'ihanet' ile suçlarken, Özel katıldığı TELE1 canlı yayınında 'mutlak butlan' ihtimali hakkında konuştu, açık biçimde Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"BİZİ KANDIRMIŞTIR, CHP'Lİ DEĞİLDİR"

Özgür Özel, "Mutlak butlan grubunda önceki yönetici arkadaşlar tenezzül etmez. tenezzül edecek biri varsa zaten bizi kandırmıştır, CHP'li değildir. Mutlak butlandan kendine iktidar çıkarmaz hiçbir CHP'li." sözlerini kullandı.

"ALNINI KARIŞLARLAR!"

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında da konuşan Özgür Özel, 30 Haziran'daki kurultay iptali davasına atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu'na sert mesajlar göndermişti.

Selefinin ismini anmadan konuşan Özel, "CHP'yle ilgili açılmış bir davada, başka yöntemlerle partiden bizi uzaklaştırma planlarını gece-gündüz konuşuyorlar. Buradan açıkça söylüyorum. 2 milyon üyemizle buradayız, hodri meydan. 2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız. Partimizin başındayız. Dosta, düşmana söylüyoruz. Teslim olmayız. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SİZDEN KORKAN SİZDEN NAMERTTİR

Kurultaydaki şaibe iddialarının ayyuka çıkması sonrası ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu da yaptığı son açıklamasında, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum. Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz" demişti.

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