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Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''soğan edebiyatı'' tepkisi: Siyasetimizle çelişiyor

CHP'deki 'değişim' hareketinin öncülerinden Özgür Özel, genel başkanlık yarışında rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde çektiği mutfak videoları üzerinden yüklendi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'Soğan edebiyatı' yaparak vatandaşları manipüle etmeye çalıştığı videolarını, 'Örgütümüzü var eden dinamiklerle ve kendi siyasetimizin var oluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz' ifadeleriyle yerdi.

5 Ekim 2023 Perşembe 22:39 - Güncelleme:
Özel'den Kılıçdaroğlu'na ''soğan edebiyatı'' tepkisi: Siyasetimizle çelişiyor
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CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel, 'Değişim Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' başlıklı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"CHP TÜRBÜLANSA GİRDİ"

Seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP liderini hedef alan Özel, partisini türbülansa giren uçağa benzetti.

"ÖRGÜT TÜRKİYE İLE AYNI ANDA ÖĞRENDİ"

Kılıçdaroğlu'nu seçim döneminde mutfakta çektiği videolar üzerinden hedef alan Özel, "CHP'nin değişime açık bir parti olduğu son derece tartışma götürmeyecek bir hususken bu değişimin bir yerlerde kararlaştırılıp, mutfaktaki videolardan ya da grup toplantısında tüm Türkiye ile aynı anda öğrenen örgütün bu siyasete uyum gösterme ve özellikle de tartışmadan kabullenme gibi bir şeyin beklenmesinin örgütümüzü var eden dinamiklere ve kendi siyasetimizin var oluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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