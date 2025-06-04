Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği olaylı CHP 38. Olağan Kurultayı'ndan bu yana partideki iç çekişmenin sonu gelmiyor.

Kılıçdaroğlu cephesinin, olası bir mahkeme kararıyla yeniden parti yönetimini devralmaya yeşil ışık yaktığı bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert açıklamalar geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, 30 Haziran'daki kurultay iptali davasına atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu'na sert mesajlar gönderdi.

"ALNINI KARIŞLARLAR!"

Selefinin ismini anmadan konuşan Özel, "CHP'yle ilgili açılmış bir davada, başka yöntemlerle partiden bizi uzaklaştırma planlarını gece-gündüz konuşuyorlar.Buradan açıkça söylüyorum. 2 milyon üyemizle buradayız, hodri meydan. 2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız. Partimizin başındayız. Dosta, düşmana söylüyoruz. Teslim olmayız. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan" dedi.

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CHP'de iki grup arasında iplerin oldukça gerildiği bugünlerde ciddi iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Kurultaydaki şaibe iddialarının ayyuka çıkması sonrası ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu son açıklamasında, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum. Sizden korkan sizden namerttir. Herkes bilsin ki bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz" demişti.

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