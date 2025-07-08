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Özel'den ''rüşvet'' itirafı: Gelen bilgiler iç açıcı değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülere ilişkin, 'İki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil.' dedi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 07:15 - Güncelleme:
Özel'den ''rüşvet'' itirafı: Gelen bilgiler iç açıcı değil
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Özel, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülere ilişkin konuştu.

"KAYNAR SULAR BAŞIMDAN DÖKÜLDÜ"

Özel şu ifadeleri kullandı:

Manavgat aslında turnusol kağıdı gibi. İlk görüntü çıktı, 'montaj olabilir, eliyle koymuş gibi buluyor. Açan kişinin eli bile titremiyor, kendinden emin nasıl baklava çıkacak' falan dediler. O yüzden bir muhakkike ihtiyaç var. Ama ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin.

"BİRTAKIM BİLGİLER VAR, İÇ AÇICI DEĞİL"

Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız.

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