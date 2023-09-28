CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'ya yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diye konuşmuştu.

Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP DE TANRIKULU'NU KINADI: DOĞRU BULMUYORUZ



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı. Tanrıkulu hakkında fezleke de hazırlandı.

ÖZEL, TANRIKULU'NA ARKA ÇIKTI



CHP genel başkanlığına adaylığını duyuran Özgür Özel, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, Tanrıkulu'na destek verdi.

Özel katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

Sezgin Tanrıkulu'na şu haksızlığı yapmayalım. Tanrıkulu bir yayına bağlandı. 6,5-7 dakika konuştu. 32 saniyelik bir yerden Ömer Çelik de Tanrıkulu'na saldırdı. Maalesef parti sözcümüz de benzer tavıra girdi. Tanrıkulu 6,5 dakikada bir vaka söylüyor. Vaka 1982 yılında yaşanıyor. Helikopterden köylüler atılmış, Türkiye tanımış, tazminat ödemiş. Vaka o vaka. Tanrıkulu 'ben bu tip soruları TSK töhmet altında, şaibe altında kalmasın diye soruyorum' diyor.

"MİLLETVEKİLİMİ LİNÇ ETTİRMEM"

TSK bizim gözbebeğimiz. Uzman çavuşun, polisin hakkını savunan yine CHP. Bir bakın bakalım polis forumlarında neler yazılıp, çiziliyor. Bu mevzularda bir tane terörist cenazesine giden CHP'li milletvekili yoktur. Bir tane teröristin mahkemesini gören CHP'li yok. Herkes aklını başına alacak. Partide milletvekilim yanlış yaparsa hesap sorulur, soruşturma açılır. Ömer Çelik'in peşine takılıp da kendi milletvekilimi linç ettirmem.