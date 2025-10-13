İSTANBUL 21°C / 12°C
  Özel'e soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun adamları kazandı
Güncel

Özel'e soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun adamları kazandı

CHP'de 24 Ekim'de görülecek şaibeli kurultay davası gölgesinde olağan kurultay takvimi işlerken, ilçe kongrelerinde değişim sınırlı kaldı. Ankara'nın 25 ilçesinin 5'inde ilçe başkanı değişti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isimlerin koltuğunu koruması dikkatlerden kaçmadı.

13 Ekim 2025 Pazartesi 08:36
Özel'e soğuk duş! Kılıçdaroğlu'nun adamları kazandı
CHP'de 24 Ekim'de görülecek şaibeli kurultay davası gölgesinde 39. Olağan Kurultay takvimi işliyor. Mahalle delegelerinin seçimi ve ilçe kongrelerinin ardından sıra il kongrelerine geldi. Seçimlere katılım yüzde 40-50 oranında kalırken, bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek il kongrelerinin ardından 39. Olağan Kurultay yapılacak.

Kongrelerin parolası 'değişim' olurken, Ankara'daki değişim sınırlı kaldı. Başkentin 25 ilçesinin yalnızca 5'inde ilçe başkanı değişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen 20 ilçe başkanı koltuğunu korudu.

Keçiören, Kahramankazan ve Elmadağ'da mevcut başkanlar yeniden aday olmadığı için değişim yaşanırken, Ayaş'taki iki adaylı kongrede mevcut başkan seçimi kaybetti. Çankaya'da ise bir süre önce Genel Merkez tarafından ilçe başkanı olarak atanan Ali Balta tek aday olarak yeni başkan seçildi.

Öte yandan, cumartesi günü gerçekleştirilecek Ankara il kongresinde, 38. Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen mevcut başkan Ümit Erkol da tek aday olacak.

